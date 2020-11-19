Son dakika haberi... Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, hafta sonları belirli saatlerde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurdu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? SAATLER...

Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar, belirtildiği şekilde devam edecek.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak.