Van'da terör operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde, örgüte ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla merkez İpekyolu İlçesi kırsalında 18 Kasım günü operasyon düzenledi. Operasyonda, AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve bir miktar mermi ele geçirildi.

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