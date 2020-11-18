Son dakika: Kenti kana bulayacakkardı! Kıskıvrak yakalandılar | Malatya'da terör operasyonu

Gözaltı süreci içerisinde M. A isimli örgüt mensubunun, terör örgütünün sözde özel kuvvet mensubu olduğu, örgüt içerisinde 5 yıldan beri faaliyet yürüttüğü ve Türkiye'ye suikast, bombalı eylem gibi tarzda eylem yapmak amaçlı gönderildiği tespit edildi. Örgüt içerisinde ağır silah, kanas ve zağros tabir edilen keskin nişancı tüfeği, EYP hazırlama, suikast ve sabotaj eğitimi ile son dönemde örgütün Türkiye'ye geçişleri sağlama amaçlı kullandığı paramotor eğitimlerini aldığı tespit edildi.