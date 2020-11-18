18 Kasım 2020, Çarşamba
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Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 18 Kasım 2020 Çarşamba

haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin 2020 Çarşamba gününe ait koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 811 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 215 kişiye hastalık tanısı konuldu, 116 kişi hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi: 18.11.2020 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020
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Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 18 Kasım 2020 Çarşamba

SON DAKİKA HABERİ: covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin 2020 Çarşamba gününe ait koronavirüs vaka sayısını açıkladı.



Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 811 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 215 kişiye hastalık tanısı konuldu, 116 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı 18 Kasım'a ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı SAĞLIK BAKANLIĞI 18 KASIM'A AİT KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI

Ağır hasta sayısı 3 bin 742 oldu, son 24 saatte 2 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 361 bin 655'e yükseldi.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı , "Bugün tespit edilen 4.215 hasta var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadele güç verin." mesajını Twitter'dan paylaştı.

DÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

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