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Tutuklanan Suriyeli teröristin ifadesi ortaya çıktı: Yakalanmasaydım bombaları İstanbul'a götürüyordum

terör örgütünün ’da saldırı planı, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışması sonucu teröristin yakalanmasıyla önlenmiş oldu. ’den gibi aileler arasına katılarak ’ye için giriş yaptığı belirlenen terörist tutuklandı. Üzerinde patlayıcılarla yakalanan Suriyeli teröristin  ifadesinde, “Yakalanmasaydım bombaları İstanbul’a götürüyordum” dediği öğrenildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
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Tutuklanan Suriyeli teröristin ifadesi ortaya çıktı: Yakalanmasaydım bombaları İstanbul'a götürüyordum

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başarılı çalışma sonucu terörün kanlı hain planını önledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri / terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve sınırından illegal yollardan 'ye geçiş yaparak metropol kentlerde yapacağı değerlendirilen terör örgütü mensuplarının tespitlerine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

DÜZENEK POLİSLERİ DE ŞAŞIRTTI
Mardin İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda çalışmalarını sürdürürken, aileler arasına sızmış, Suriyeli bir kişiden şüphelendi. Yakalanan bu kişinin üzerinde yapılan aramada koluna sarılı alçının içerisinde madde ve sırt çantasında şampuan kutusu içerisine gizlenmiş ve gizli bölmelerde eylem yapmaya hazır olarak dizayn edilmiş zaman ayarlı ateşleme fünyesi tespit edildi.

Toplam 1 kilo 970 gram ağırlığındaki patlayıcı madde ve zaman ayarlı bomba düzeneği muhafaza altına alınırken, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

SIRT ÇANTASI ÖZEL YAPIM
Teröristin yanında bulunan sırt çantasının ise özel yapım olduğu ortaya çıktı. Terör polisini bile şaşırtan sırt çantasının gizli ve özel bölmelere ayrılmış olduğu, her bölmeye patlayıcı yerleştirildiği ayrıca zaman ayarlı bomba düzeneğinin de bu çantanın özel bölmesinde bulunduğu öğrenildi.

HEDEFİ İSTANBUL
Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Suriyeli teröristin hedefinde ise olduğu, ifadesinde de "Yakalanmasaydım bombaları İstanbul'a götürüyordum" dediği öğrenildi.

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Metropollerde eylem yapacaktı! Terörist Mardin’in Kızıltepe ilçesinde patlayıcı madde ile yakalandı METROPOLLERDE EYLEM YAPACAKTI! TERÖRİST MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİNDE PATLAYICI MADDE İLE YAKALANDI



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