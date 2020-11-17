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O ülkede vaka sayısı 2 milyonu geçti

'da artan vaka sayılarının önüne geçilemiyor. Ülke genelinde vaka sayısı 2 milyonu aşarken, toplam can kaybı 46 bin 273'e yükseldi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
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O ülkede vaka sayısı 2 milyonu geçti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 2 milyonu geçti.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 437 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 791 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 46 bin 273'e ulaştı.

SON 24 SAAT

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 45 bin 522 artışla 2 milyon 36 bin 755'e çıktı.

Hastanelerde 4 bin 854'ü yoğun bakımda olmak üzere 33 bin 170 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 2 bin 272 artışla 143 bin 152'e yükseldi.

GÜNLÜK KORONAVİRÜS VAKA SAYISI DÜŞTÜ

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, son günlerde günlük Kovid-19 vaka sayısının düştüğünü belirtti. Kovid-19 tedbirlerine uyulmaya devam edilmesi gerektiğini ifade eden Salomon, toplam vaka sayısının 2 milyonu geçtiğini söyledi.

Ülkede hastanede tedavi görenlerin sayısının dün 33 bin 500'e ulaştığını aktaran Salomon, bununla salgının başından bu yana en yüksek sayıya ulaşıldığını kaydetti.

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