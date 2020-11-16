TUS 2. dönem tercihleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 4 Ekim'de gerçekleştirilen 2020-TUS ve 2020-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınav sonuçları 4 Kasım'da açıklanmıştı. Sonuçların erişime açılması ile birlikte gözler tercihlerin başlayacağı tarihe çevrildi. TUS 2. dönem tercihleri konusunda resmi açıklama geldi mi? TUS 2. dönem tercihleri ne zaman? 2020 TUS 2. dönem yerleştirmeleri ne zaman, nasıl olacak? İşte cevaplar...

TUS 2. DÖNEM TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 2020 TUS 2. dönem tercih takvimi henüz açıklanmadı. TUS 2. dönem tercih kılavuzu ile birlikte puan türü, genel kontenjan, YBU kontenjan bilgileri de belli olacak. Takvim açıklandığında ababer.com.tr'de yer alacak.

Adaylar; 2020-TUS 1. Dönem ve 2020-TUS 2. Dönem puanlarını öğrendikten sonra, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tradresinden öğreneceklerdir.