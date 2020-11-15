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Son dakika | MSB duyurdu: Dört terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 /YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 15.11.2020 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020
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Son dakika | MSB duyurdu: Dört terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

Ayrıntılar geliyor...

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