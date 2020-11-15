Devlet bugün Maraş’ta piknik yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün, KKTC'nin 37'nci kuruluş yıldönümü törenleri çerçevesinde, 46 yıldır kapalı tutulan 'hayalet kent' unvanlı turistik sahil kenti Maraş'a ziyaret gerçekleştiriyor. MHP lideri Devlet Bahçeli ve çok sayıda bakanın da eşlik edeceği ziyarette, Rum-Yunan tarafıyla AB'nin karşı çıktığı Maraş'ın açılmasına yönelik önemli kararlar alınması bekleniyor.

ÇAVUŞOĞLU ÖNCEDEN GELDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan'ın ziyaretine yönelik hazırlıkları yerinde kontrol etmek amacıyla önceki gün Ada'ya gelerek temaslarına başladı. Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve hükümet yetkileriyle Kıbrıs sorunu konusunda önümüzdeki dönem atılacak adımları da ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maraş ziyaretinin yanısıra başkent Lefkoşa'da Türkiye'nin COVID-19 salgınına yönelik yaptırdığı Acil Durum Hastanesi'nin de açılışını gerçekleştirecek.

AÇILIM SÜRECİ HIZLANACAK

Başkan Erdoğan'ın ziyareti sonrasında 1970'li yıllarda dünya jet sosyetesinin uğrak ve tatil yeri Maraş'a yönelik açılımın hızlanması bekleniyor. Kent AİHM'in bireysel mülkiyet kararlarına uygun olarak yerleşime açılacak. Bir çoğu 5 yıldızlı, 165 otel ve 3 binden fazla işyerinin bulunduğu Maraş önce askeri bölge statüsünden çıkartılacak.