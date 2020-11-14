Son dakika... Okullarda tüm sınıflar için yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kademeli olarak yüz yüze eğitim sistemine geçildi. Bu hafta yeni dönemin ilk ara tatiline başlayan öğrenciler, heyecan içinde yüz yüze eğitim takvimini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk merak edilen soruları yanıtladı. Peki, tüm sınıflar ne zaman açılacak? 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte haberin detayları...

6, 7, 10 VE 11. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün (13 Kasım) ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Maskeni tak, çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Buna göre, tüm sınıflar 23 Kasım'da yüz yüze eğitim sistemine geçecek.