MEB son dakika: Tüm sınıflar ne zaman açılacak? 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Yüz yüze eğitim...
Tüm sınıflar ne zaman okula başlayacak? MEB son dakika açıklamaları, öğrenciler ve velileri tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli olarak yüz yüze eğitim başlamıştı. Hala online eğitime devam eden 6, 7, 10 ve 11. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitim tarihini merak ediyordu. Bakan Selçuk, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, tüm sınıflar ne zaman açılacak? 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte son gelişmeler...
Son dakika... Okullarda tüm sınıflar için yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kademeli olarak yüz yüze eğitim sistemine geçildi. Bu hafta yeni dönemin ilk ara tatiline başlayan öğrenciler, heyecan içinde yüz yüze eğitim takvimini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk merak edilen soruları yanıtladı. Peki, tüm sınıflar ne zaman açılacak? 6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte haberin detayları...
6, 7, 10 VE 11. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün (13 Kasım) ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Maskeni tak, çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.
Buna göre, tüm sınıflar 23 Kasım'da yüz yüze eğitim sistemine geçecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
2020-2021 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 tarihinde başlayacak. Yarıyıl tatili 5 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MEB'in takvimine göre, okullarda ikinci dönem 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.
MEB'DEN ARA TATİL İÇİN 'EVDE OYUN VAR' KİTAPÇIĞI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim döneminin 16-20 Kasım'da yapılacak ilk ara tatili öncesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ara tatilde de çocuklarımızın yanındayız. Çocuklarımız aileleriyle kaliteli ve eğlenceli vakit geçirsin diye 'Evde Oyun Var'ı hazırladık. Oyunlardan hangisi daha çok oynanacak meraktayım." ifadesini kulandı.
Ailelere destek olmak için evlerde oynanabilecek ve aile içi iletişimi güçlendirebilecek nitelikte hazırlanan eğitsel oyunlar, her eve ve her ortama uygun hale getirilebilir özellikler taşıyor.
Kitapçık http://uzaktanegitim.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı.
MEB'DEN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE KAYNAK DESTEĞİ
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öğrencilere kaynak desteği sunmaya devam ediyor.
Bakanlık, daha önce öğrencilere destek olmak amacıyla kazanım kavrama testleri, 5, 6. ve 7. sınıflar için beceri temelli testler, 8. sınıflar için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek sorular ve soru destek paketleri ve 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için tekrar testlerini yayımlamıştı.
MEB ortaokul öğrenci ve öğretmenlerine destek olmak üzere 5, 6, 7. ve 8. sınıflar için hazırladığı ve yayımladığı 4 bin 560 soru içeren 60 çalışma fasikülüyle destek kapsamını genişletmişti. Öğrenci ve öğretmenler tarafından ilgi gören destek materyalleri erişim kolaylığı, kullanılabilirlik, amaca uygunluk bakımından memnuniyetle karşılanmıştı.
MEB, desteklerine yenisini ekleyerek bu hafta ilkokullara yönelik hazırladığı kaynak destek paketini yayımladı. Bu kapsamda ilkokul 2, 3. ve 4. sınıf düzeyinde 3 bin 500 soru yayımlandı.
2, 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin öğrenmelerinin desteklenmesi amacıyla Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerinin tüm ünitelerini kapsayan çalışma soruları hazırlandı. Kaynak desteği 2. sınıflar için 785, 3. sınıflar için 1115 ve 4. sınıflar için 1600 çalışma sorusu içeriyor. Yayımlanan kaynak desteğine http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.
"SALGIN İLE MÜCADELE GÜNLERİNDE ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Kovid-19 salgını ile mücadele günlerinde tüm imkanlarıyla öğrencilerin yanında olduklarını vurguladı.
Daha önce ortaokul ve lise kademesinde tüm sınıflar düzeyinde öğrencilere destek paketleri hazırladıklarını ve paylaştıklarını anımsatan Selçuk, "İlkokul seviyesinde öğrencilerimize destek sağlamak için çalışmalarımız devam ediyordu ve bu çalışmayı da tamamladık. Böylece ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin tüm sınıf seviyelerinde öğrencilerimize kaynak desteği sunmuş olduk. Yeni kaynaklarla düzenli olarak öğrencilerimizi desteklemeye devam edecek ve bu zor günleri birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, süreci koordine eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e, yardımcı kaynakların hazırlanmasında büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy'a, Soru Oluşturma ve Geliştirme Dairesi çalışanlarına, tüm illerdeki ölçme değerlendirme merkezi görevlilerine ve öğretmenlere teşekkür etti.
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