Son dakika: Bakanlık açıkladı! Terör örgütüne 'yıldırım' darbesi!

Yıldırım-4 operasyonu kapsamında Tunceli'nin Hozat ilçesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli'nin Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristle birlikte, 3 AK-47 piyade tüfeği, 1 tabanca ile bol miktarda yaşam ve yiyecek malzemesi ele geçirildi.

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