MEB son açıklamalar: 6, 7, 10, 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim...
Yüz yüze eğitimde detaylar belli oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim kademeli olarak başlamıştı. Şimdi ise diğer sınıfların hangi tarihte okula başlayacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 6, 7, 10, 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte son gelişmeler...
6, 7, 10, 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA ve EBA TV üzerinden gerçekleştirilen online eğitimin ardından yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Bazı sınıflar için yüz yüze eğitim geçtiğimiz günlerde başladı. Şimdi ise 6, 7, 10, 11. sınıfların hangi tarihte yüz yüze eğitime başlayacağı araştırılıyor. Peki, 6, 7, 10, 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte merak edilenler...
6, 7, 10. VE 11. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okullarda yüz yüze eğitime kademeli geçişin son aşaması da tamamlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul 6 ve 7.sınıflarla lise 10 ve 11.sınıfların 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlamasını planlıyor. İlk etapta Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, salgının Türkiye genelindeki seyrini ve yüz yüze eğitimde geçen süreçteki vaka artış oranlarını 16 Kasım'a kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirecek. Tüm sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte salgın riskine ilişkin olumsuz bir görüşe varılmaması halinde 6.7.10 ve 11.sınıflar 23 Kasım tarihinden itibaren haftada 2 gün okullarına gidecek. Sınıf mevcutlarını ve salgın riskinin göz önünde bulundurulmasıyla yüz yüze eğitim haftada 2 günden fazla olmayacak.
OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?
Birinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2020
Yarıyıl tatili: 25 Ocak 2021 - 5 Şubat 2021
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MEB'in takvimine göre, okullarda ikinci dönem 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.
2021 LGS TARİHİ NE ZAMAN?
2021 yılında LGS sınavı 6 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınav iki oturum halinde düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın tarihi açıklandı.
MEB'DEN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE KAYNAK DESTEĞİ
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öğrencilere kaynak desteği sunmaya devam ediyor.
Bakanlık, daha önce öğrencilere destek olmak amacıyla kazanım kavrama testleri, 5, 6. ve 7. sınıflar için beceri temelli testler, 8. sınıflar için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek sorular ve soru destek paketleri ve 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için tekrar testlerini yayımlamıştı.
MEB ortaokul öğrenci ve öğretmenlerine destek olmak üzere 5, 6, 7. ve 8. sınıflar için hazırladığı ve yayımladığı 4 bin 560 soru içeren 60 çalışma fasikülüyle destek kapsamını genişletmişti. Öğrenci ve öğretmenler tarafından ilgi gören destek materyalleri erişim kolaylığı, kullanılabilirlik, amaca uygunluk bakımından memnuniyetle karşılanmıştı.
MEB, desteklerine yenisini ekleyerek bu hafta ilkokullara yönelik hazırladığı kaynak destek paketini yayımladı. Bu kapsamda ilkokul 2, 3. ve 4. sınıf düzeyinde 3 bin 500 soru yayımlandı.
2, 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin öğrenmelerinin desteklenmesi amacıyla Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerinin tüm ünitelerini kapsayan çalışma soruları hazırlandı. Kaynak desteği 2. sınıflar için 785, 3. sınıflar için 1115 ve 4. sınıflar için 1600 çalışma sorusu içeriyor. Yayımlanan kaynak desteğine http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.
"SALGIN İLE MÜCADELE GÜNLERİNDE ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Kovid-19 salgını ile mücadele günlerinde tüm imkanlarıyla öğrencilerin yanında olduklarını vurguladı.
Daha önce ortaokul ve lise kademesinde tüm sınıflar düzeyinde öğrencilere destek paketleri hazırladıklarını ve paylaştıklarını anımsatan Selçuk, "İlkokul seviyesinde öğrencilerimize destek sağlamak için çalışmalarımız devam ediyordu ve bu çalışmayı da tamamladık. Böylece ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin tüm sınıf seviyelerinde öğrencilerimize kaynak desteği sunmuş olduk. Yeni kaynaklarla düzenli olarak öğrencilerimizi desteklemeye devam edecek ve bu zor günleri birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, süreci koordine eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e, yardımcı kaynakların hazırlanmasında büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy'a, Soru Oluşturma ve Geliştirme Dairesi çalışanlarına, tüm illerdeki ölçme değerlendirme merkezi görevlilerine ve öğretmenlere teşekkür etti.
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