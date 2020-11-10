KYK duyurmuştu! 2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce öğrenci 2019-2020 burs ve kredi için başvuru yaptı. Başvurular 15-21 Ekim'de alındı. Başvuruların tamamlanmasının ardından öğrenciler heyecanlı bekleyişe geçti. Öğrenciler, sosyal medya üzerinden sonuçların ne zaman açıklanacağı yönünde paylaşımlarını hızlandırdı. Bu gelişmelerin ardından KYK'nın resmi Twitter hesabı üzerinden konu ile ilgili açıklama yapıldı. Peki, 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 yılı burs başvuruları 15-21 Ekim'de alınmış sonuçlar 26 gün sonra yani 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. 2020 yılı burs başvuruları 8 Kasım'da sona erdi. Buna göre, 2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 1 ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.