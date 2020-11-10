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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 ilin sağlık müdürleriyle bir araya geldi

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GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.11.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 ilin sağlık müdürleriyle bir araya geldi

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eskişehir, Bursa, Isparta, Kocaeli, Denizli il sağlık müdürleriyle bu akşam ayrı ayrı toplantılar yaparak, bu illerde salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdik. İhtiyaçları, ek tedbirleri, mevcut hasta yükümüzü ve olası gelişmelere karşı kapasite konusunu ele aldık" ifadelerini kaydetti.

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