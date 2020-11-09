Okullarda kasım tatili ne zaman? İlk ara tatil ile okullar ne zaman kapanacak? 2020-2021 MEB tatil takvimi...
İlk ara tatil ne zaman? Okullarda kasım tatili için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin yapılacak ilk ara tatilin hangi tarihe denk geldiği konusunda araştırmalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, okullarda kasım tatili ne zaman? Kasım tatili ayın kaçında? İlk ara tatil ile okullar ne zaman kapanacak? İşte 2020-2021 MEB tatil takvimi...
Okullarda kasım tatili ne zaman? İlk dönem sınavlarını olmaya başlayan öğrenciler ve velileri, heyecan içinde kasım ara tatilinin yapılacağı tarihi araştırıyor. Kasım ayının yavaş yavaş ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde okul tatil takvimi araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz sene uygulamaya alınan kasım tatilinin detaylarını haberimizde ele aldık. Peki, okullarda kasım tatili ne zaman? Kasım tatili ayın kaçında? İlk ara tatil ile okullar ne zaman kapanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...
OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?
Birinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2020
Yarıyıl tatili: 25 Ocak 2021 - 5 Şubat 2021
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MEB'in takvimine göre, okullarda ikinci dönem 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.
6, 7, 10, 11. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okullarda yüz yüze eğitime kademeli geçişin son aşaması da tamamlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul 6 ve 7.sınıflarla lise 10 ve 11.sınıfların 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlamasını planlıyor. İlk etapta Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, salgının Türkiye genelindeki seyrini ve yüz yüze eğitimde geçen süreçteki vaka artış oranlarını 16 Kasım'a kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirecek.
Tüm sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte salgın riskine ilişkin olumsuz bir görüşe varılmaması halinde 6.7.10 ve 11.sınıflar 23 Kasım tarihinden itibaren haftada 2 gün okullarına gidecek. Sınıf mevcutlarını ve salgın riskinin göz önünde bulundurulmasıyla yüz yüze eğitim haftada 2 günden fazla olmayacak.
YÜZ YÜZE İŞLENECEK DERSLER
Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.
9. sınıf öğrencilerinin de, haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerin tümünden sorumlu olduklarından, okul yönetimince belirlenen dersleri yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan dersleri ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları gerekiyor.
Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edecek.
Öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak ve tüm konu ile kazanımlardan yapılacak ölçme ve değerlendirmelere katılacak.
Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler, uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak.
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