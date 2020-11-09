09 Kasım 2020, Pazartesi
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 15 Afgan'a gözaltı

'de ile mücadele kapsamında kent merkezinde 8 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 150 gram metamfetamin, 50 gram sihirli mantar ele geçirilirken, uyruklu 15 kişi de gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 09.11.2020
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 15 Afgan'a gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında il merkezinde operasyon gerçekleştirdi. Polisin 8 adresteki eş zamanlı operasyonunda, Afganistan uyruklu 15 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan aramada, 150 gram metamfetamin, 50 gram sihirli mantar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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