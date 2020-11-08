Son dakika: İnşaatta yeni dönem! İzin verilmeyecek...
Son dakika haberine göre; İzmir depremi müteahhitlerin yeterliliklerini bir kez daha tartışmaya açarken, sektörü disipline etmek isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müteahhitlerin sınıflandırma ve yeterlilik kriterlerini detaylı şekilde belirledi.
Ekim ayında TBMM'ye sunan "Özel Sektör Müteahhitlik Hizmetleri İçin Sınıflandırma Esaslı Yeterlilik Sistemi" raporunda şunlar kaydedildi:
2 KISIMDA İNCELEME
Sisteme göre; müteahhit yeterlilikleri iki kısımda incelenecek. İlki ekonomik ve maliye yani firmanın mali gücüne yönelik. Diğeri ise mesleki ve teknik. Ekonomik ve mali yeterlilikler üçe ayrılıyor. Bunlar bilanço rasyoları, iş hacmi yani önceki senelerde elde ettiği ciro, üçüncüsü de banka referansı. Mesleki ve teknik yeterlilikleri de; iş deneyimi ve teknik iş gücü olarak ayrılıyor.
YENİ PARAMETRELER
Müteahhit yeterlilik sisteminde daha önce uygulanan 9 ayrı sınıflandırma, ekim 2020'de yönetmelik değişikliğiyle, sektörün de talepleri üzerine 15'e çıkarıldı.
60 BİN MÜTEAHHİT KAYITTA
2012'den 2019'a kadar sistemde 350 bin civarında müteahhit kaydı vardı. Bunlarda hiçbir yeterlik aranmadı. Yeterlilik sistemi kurulduktan sonra müteahhitlere yeterlik verilmeye başlandı. Eylül 2020'ye kadar 60 bin müteahhit kaydı yapıldı. Bunların 45 bini H grubu.
7 KAT SINIRI
Yeni başlayan bir müteahhit H grubunda olacak ve tek projede 7 kata kadar binalar için 1.923 metrekare iş yapabilecek. 2020 içinde 2.9 milyon TL'lik iş üstlenebilecek. İş deneyimi arttıkça bir alt gruba geçecek. En deneyimli müteahhitler A grubu olarak yetki alacak ve iş deneyimi tutarı 143 milyon TL olacak.
BANKA REFERANSI
Yeni başlayan, H grubu mütehahhitler dışındaki tüm grup müteahhitlerinden banka referansı istenecek.
İFLAS EDENE BELGE YOK
Müteahhitlerin sicilleri tutulacak. İflas edenlere yetki belge numarası tahsis edilmeyecek. Son üç yıl içerisinde yargı kararıyla, hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştıran veya buna teşebbüs edenler belge alamayacak.
BEŞ YIL YASAK
İmar mevzuatına aykırı imalatları süresinde düzeltmeyenler 1 yıl, aykırılık can ve mal güvenliğini tehdit ediyorsa 5 yıl, vergi ve sigorta borcu olup da yapı sahiplerince iskan alınırsa 1 yıl iş yapma belgesi alamayacak.
ONLİNE TAKİP
Müteahhitlerin iş deneyim tutarlarından, teknolojik açıdan üstlenebilecekleri iş miktarlarına kadar her detay online olarak kontrol ve takip edilecek.Milliyet