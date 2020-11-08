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Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gazan mübarek olsun gardaşım

Son dakika haberi...: (Şuşa'nın kurtarılması) Hakimiyetin sağlanıyor olması açısından çok ciddi bir gelişmedir, sevindiricidir."

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Giriş Tarihi: 08.11.2020 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020
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Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gazan mübarek olsun gardaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şuşa'nın Azerbaycan ordusu tarafından 28 yıl sonra, Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutladı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtuldu. Zaferin kutlu, gazan mübarek olsun gardaşım." ifadelerini kullandı.

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