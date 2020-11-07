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Son dakika: Adana'da sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ propagandasına tutuklama

Son dakika haberine göre 'da, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Evde yapılan aramalarda örgütsel materyal ele geçirdi.

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Giriş Tarihi: 07.11.2020
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Son dakika: Adana'da sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ propagandasına tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yapan şüphelinin, merkez Seyhan ilçesinde yaşayan C.B. olduğunu belirledi.

Şüpheliyi adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alan ekipler, evde örgütsel materyal ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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