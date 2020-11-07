Naci Ağbal kimdir? Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal görevinden alınarak, yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı. Merkez Bankası yeni başkanı Naci Ağbal'ın hayat hikayesi, internette en çok aranılanlar arasında yer aldı. Merak edilenleri yazımızda bulabilirsiniz. Peki, Naci Ağbal kimdir? Merkez Bankası (TCMB) yeni başkanı Naci Ağbal kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayları...

MERKEZ BANKASI YENİ BAŞKANI NACİ AĞBAL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TCMB Başkanı Murat Uysal, görevden alındı ve bu suretle boşalan göreve Naci Ağbal atandı. Ağbal'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına, İbrahim Şenel getirildi.