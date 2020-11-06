06 Kasım 2020, Cuma
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İstanbul'da fazla yolcu alan minibüs şoförü: Ben almadım onlar bindi

'de denetimlerinde minibüste 8 yolcu fazla olduğu tespit edildi. Polis tarafından yazılan cezaya itiraz eden şoför, "Ben almadım onlar bindi" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 06.11.2020 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
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İstanbul'da fazla yolcu alan minibüs şoförü: Ben almadım onlar bindi

'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir minibüste fazladan 8 yolcu olduğu belirlendi. "Ben almadım onlar bindi" diyerek kendisini savunan sürücüye ceza kesildi.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgını ile mücadele kapsamında, vatandaşların yoğun olduğu toplu taşıma araçları üzerinde denetim yaptı. Atatürk Bulvarı üzerinde otobüs ve minibüsleri durduran polis ekipleri, şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Durdurulan bir minibüste fazladan 8 fazla yolcu olduğu görüldü. Sürücüye pandemi tedbirlerine uymadığı için para cezası kesildi.

"BEN ALMADIM ONLAR BİNDİ"
Fazla yolcu taşıdığı için kendisine ceza yazılan şoför, kendisini çeken kamerayı elinle kapatmaya çalıştı. Neden fazla yolcu aldığı sorulan sürücü, "Ben almadım onlar bindi" dedi.

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