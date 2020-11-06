BAKANLAR KURULU KARARIYLA RİSKLİ ALAN EDİLDİ

Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm alanına sahip olan İzmir'in ilçesi Karabağlar'da 540 hektarlık bölge, 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan edildi. Bu alan içindeki Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erdem ve Umut mahallelerini kapsayan 74 hektarlık alanla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1/5000 ve 1/1000'lik uygulama imar planları hazırlandı.

KARABAĞLAR BELEDİYESİ PLANLARIN İPTALİ İSTEMİYLE DAVA AÇTI

Çalışmalar sürerken, hazırlanan planlar için Karabağlar Belediyesi planların iptali istemiyle İzmir 6'ncı İdare Mahkemesi'nde dava açtı, dosyayı inceleyen mahkeme, parselasyon dağıtımlarının hatalı olduğu ve kamu ortaklık payı kesintilerinin yanlış hesaplandığı iddiasıyla planların iptaline hükmetti. Bu kararın ardından, inşaat bölgesi plansız kaldı.