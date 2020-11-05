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Son dakika | RTÜK Başkanı Şahin'den NETFLIX ve Amazon Prime Video açıklaması

Son dakika haberi...RTÜK Başkan Şahin:" üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı. Hayırlı olsun."

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Giriş Tarihi: 05.11.2020 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020
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Son dakika | RTÜK Başkanı Şahin'den NETFLIX ve Amazon Prime Video açıklaması
RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, NETFLIX ve Amazon Prime Video'nun, lisans aldığını bildirdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve Amazon Prime Video, tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.
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