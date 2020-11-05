İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş koronavirüs açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir müddettir hastane ortamında süren tedavimiz, doktorlarımızın da uygun görmesi ile birkaç günlük dinlenme koşulu ile evde devam edecek. Eşim ve kızım ise negatife döndü." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

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