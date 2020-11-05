05 Kasım 2020, Perşembe
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş koronavirüs açıklaması

Koronavirüse yakalanan , resmi Twitter hesabından son durumu hakkında açıklama yaptı. Durumunun iyi olduğunu, eşi ve kızının negatife döndüğünü belirten Bakan Soylu, kendi tedavisinin ise evde devam edeceğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 05.11.2020
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş koronavirüs açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir müddettir hastane ortamında süren tedavimiz, doktorlarımızın da uygun görmesi ile birkaç günlük dinlenme koşulu ile evde devam edecek. Eşim ve kızım ise negatife döndü." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

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