Hepsiburada indirimleri kaç gün sürüyor? Hepsiburada indirimleri ne zaman bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son saatlerde sosyal medyanın gündemine oturan indirim çılgınlığı için detaylar merak ediliyor. 5 Kasım gecesi başlayan indirim fırtınasının kaç gün süreceği sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, Hepsiburada indirimleri kaç gün sürüyor? Hepsiburada indirimleri ne zaman bitiyor?

HEPSİBURADA EFSANE KASIM İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Hepsiburada 5 Kasım 2020 tarihlerinde kampanya başlatacak. Hepsiburada 5 Kasım hangi ürünlerde indirim var? Sorusu merak ediliyor. Kazaktan deri cekete, ayakkabıdan yağmurluğa, televizyondan telefona, küçük ev aletlerinden oyun konsollarına kadar ürünlerde indirimler Hepsiburada da yer alacak.

Hepsiburada'da yer alan bilgiye göre; "Türkiye'nin alışeriş efsanesinde yılda bir kez gelen indirimleri kaçırma! Efsane 5 Kasım'da geliyor, hemen alışveriş listelerini hazırla!" şeklinde paylaşıldı.