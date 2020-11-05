Gamze Acar'ın mezarında dikkat çeken detaylar

Savcılığa ifade veren bir tanık, olaydan önce üç kez çığlık sesi duyduğunu, yaklaşık 5 dakika sonra Gamze'yi yerde yatarken gördüğünü söyledi. Gamze Açar'ın olay yerinde bulunan cep telefonunun kapalı olduğu kaydedilirken, Rıza Doğan'ın cep telefonunda yapılan ilk incelemede Doğan'ın Açar'a 'Cigara kullanıyor musun', ve 'Ben seni 2 yıldır tanıyorum diyeceğiz' dediği öğrenildi. Ayrıca Gamze Açar'ın atıldığı odadaki televizyonun yanı sıra tabak ve şişelerin kırık olduğu öğrenildi.