05 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP’li Bornova Belediyesi’nden depremin vurduğu İzmir’e yeni Atatürk heykeli

CHP’li Bornova Belediyesi’nden depremin vurduğu İzmir’e yeni Atatürk heykeli

’de 6,6 şiddetindeki depremde 114 kişi hayatını kaybetti. İzmirliler depremin getirdiği zorluklarla mücadele ederken 'li belediye vatandaşa göndereceği yardımları yine heykele harcadı. CHP’li , ’da “daha büyük” ve “daha heybetli” bir Atatürk heykelinin açılışını yapacaklarını açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.11.2020 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020
ABONE OL
CHP’li Bornova Belediyesi’nden depremin vurduğu İzmir’e yeni Atatürk heykeli

'de geçtiğimiz hafta meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde 114 kişi hayatını kaybetti. Hasarlı binalara giremeyen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar devam ediyor. 'li , sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla, 'da büyük bir Atatürk heykelinin açılışının yapılacağını açıkladı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DUYURDULAR

Belediye'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet Meydanımızı, en değerli mücevherimiz Ata'mızın daha büyük ve daha heybetli heykeli ile taçlandırıyoruz. Açılışını Ata'mızı saygı ve minnetle andığımız 10 Kasım'da birlikte yapacağız" ifadeleri kullanıldı.



TEPKİLER ÜZERİNDE SİLDİLER

Bornova Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya vatandaşlar tepki gösterdi. Yoğun eleştiriler üzerine belediyenin resmi hesabından ilgili tweet kaldırıldı.

Yapılan heykelden bir görüntü

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA