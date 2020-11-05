CHP’li Bornova Belediyesi’nden depremin vurduğu İzmir’e yeni Atatürk heykeli
İzmir’de 6,6 şiddetindeki depremde 114 kişi hayatını kaybetti. İzmirliler depremin getirdiği zorluklarla mücadele ederken CHP'li belediye vatandaşa göndereceği yardımları yine heykele harcadı. CHP’li Bornova Belediyesi, 10 Kasım’da “daha büyük” ve “daha heybetli” bir Atatürk heykelinin açılışını yapacaklarını açıkladı.
İzmir'de geçtiğimiz hafta meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde 114 kişi hayatını kaybetti. Hasarlı binalara giremeyen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar devam ediyor. CHP'li Bornova Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla, 10 Kasım'da büyük bir Atatürk heykelinin açılışının yapılacağını açıkladı.
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SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DUYURDULAR
Belediye'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet Meydanımızı, en değerli mücevherimiz Ata'mızın daha büyük ve daha heybetli heykeli ile taçlandırıyoruz. Açılışını Ata'mızı saygı ve minnetle andığımız 10 Kasım'da birlikte yapacağız" ifadeleri kullanıldı.
TEPKİLER ÜZERİNDE SİLDİLER
Bornova Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya vatandaşlar tepki gösterdi. Yoğun eleştiriler üzerine belediyenin resmi hesabından ilgili tweet kaldırıldı.
Yapılan heykelden bir görüntü