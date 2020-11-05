CHP’li Bornova Belediyesi’nden depremin vurduğu İzmir’e yeni Atatürk heykeli

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SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DUYURDULAR

Belediye'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet Meydanımızı, en değerli mücevherimiz Ata'mızın daha büyük ve daha heybetli heykeli ile taçlandırıyoruz. Açılışını Ata'mızı saygı ve minnetle andığımız 10 Kasım'da birlikte yapacağız" ifadeleri kullanıldı.