KİM GELİRSE GELSİN...

Kim gelirse gelsin ama Trump ama Biden… Ankara – Washington ilişkileri sıkıntılı olacaktır kısa ve orta vadede. Sorunların çözümü hiç kolaya benzemiyor. Çünkü Türkiye'nin uğradığı net haksızlıklar var. Bunlar söylendiği zaman burun kıvrılıyor. Kim gelirse gelsin belki bir parça ton farklılıkları olacak ancak netice itibariyle makas benzetmesinden hareketle bu makasın iki ucu bir hayli açıldı. Bunda Trump'ın da etkisi var. Bu makas kısa ve orta vadede hiç de öyle kapanacak gibi değil. Eğer Biden gelecek olursa ilk başlangıçta bir parça sıkıntılı bir başlangıç olacaktır. Çünkü özellikle Türk iç politikasına müdahale şeklinde kabul edilemez bir takım sözleri unutulmadı unutmadık.





SIRAT KÖPRÜSÜNDEN GEÇİYOR

Demokratlar ne zaman iktidarda olsa her zaman ilişkiler bir parça daha gergindir sıkıntılıdır. Ancak dünyanın sonu da olmayacaktır. Herkes rahat etsin Biden da gelse Türkiye - ABD ilişkileri durmayacak. Biden da gelse ilişkiler bundan çok çok daha kötü olmayacak. Türkiye – ABD ilişkileri bir sırat köprüsünden geçiyor ve ilişkilerin gideceği yön sadece Ankara'nın değil aynı zamanda Washington'ın da alacağı tavra bağlı. Washington bundan sonra atacağı adımların Türkiye'yi Batı kampından ne kadar uzaklaştıracağını, uzaklaştırıp uzaklaştırmayacağını düşünmesi lazım. Çünkü Rusya'ya doğru hareketlenen bir Türkiye ne ABD'nin özelde ne de Batı'nın çıkarına değildir diye düşünüyorum.

.