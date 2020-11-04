Başkan Erdoğan Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 1 saat 50 dakika sürdü.

Kabulde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu da hazır bulundu.