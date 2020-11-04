04 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Başkan Erdoğan Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Başkan , 'nde ve üyeleriyle görüştü. Başkan Erdoğan'ın kabulu 1 saat 50 dakika sürdü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.11.2020
ABONE OL
Başkan Erdoğan Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 1 saat 50 dakika sürdü.

Kabulde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu da hazır bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA