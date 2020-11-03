Sierra Leone Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği törenle açıldı

Çavuşoğlu, Sierra Leone'nin de Türkiye'ye ihracatı arttırması gerektiğini dile getirerek, "İki ülke arasındaki yaklaşık 50 milyon dolarlık ticaret hacmi çok sembolik ve gerçek potansiyeli yansıtmamakta. Açılan büyükelçilik bu anlamda hedeflenen noktaya ulaşmamıza yardımcı olacaktır." dedi.

Bakan Tunis de Sierra Leone'nin Ankara'da ilk kez büyükelçiliğinin açılmasından gurur duyduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir döneme girdiğine işaret etti.