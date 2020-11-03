Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalananlara seslendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından filyasyon uyarısı yaptı. Koronavirüs yakalananlara seslenen Bakan Koca, "Filyasyon ekiplerimize temaslı listesi verirken kimseyi atlamayın" ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkanlara, "Filyasyon ekiplerimize temaslı listesi verirken kimseyi atlamayın. Ne kadar dikkatli olursanız yayılımı o kadar azaltırız." uyarısında bulundu.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Kovid-19 testiniz pozitif çıktıysa belirtilerin başlangıcından 2 gün öncesine dek kimlerle temasınız olduysa onlara bilgi verin. Kendilerini takip etsinler. Filyasyon ekiplerimize temaslı listesi verirken kimseyi atlamayın. Ne kadar dikkatli olursanız yayılımı o kadar azaltırız. Temaslı olduğunuz birinin testi pozitif çıktıysa kendinizi Kovid-19 belirtileri açısından takibe alın. Belirti göstermeseniz bile izole olmaya çalışın. Temaslı listesinde adınız söylenmemiş olabilir. Size 1 gün içinde ulaşılmamışsa aile hekiminizi arayın."