AFAD son açıklamalar: İzmir depremi kaç kişi öldü? 30 Ekim İzmir depreminde ölenlerin isim listesi
Son dakika... İzmir depreminde kaç kişi öldü? Tüm Türkiye'nin kalbi İzmir'de atıyor. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü İzmir'de umutlu bekleyiş devam ediyor. 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde hayatını kaybedenlerin isimleri belli olmaya başladı. AFAD tarafından yapılan duyuru ile İzmir depremindeki son gelişmeler aktarıldı. Peki, İzmir depremi kaç kişi öldü? İşte 30 Ekim İzmir depreminde ölenlerin isim listesi...
Son dakika... İzmir depreminde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. AFAD tarafından yapılan duyuru ile İzmir depreminde ölenlerin sayısının yükseldiği açıklandı. Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından enkazda aralıksız yaşam arayışı devam ediyor. Depremin ardından 1464 artçı sarsıntı hissedildi. Peki, İzmir depremi kaç kişi öldü? İşte 30 Ekim İzmir depreminde ölenlerin isim listesi...
İZMİR DEPREMİ SON DURUM
30 Ekim 2020 Cuma günü, saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 44 artçı olmak üzere, toplam 1464 artçı sarsıntı gerçekleşti.
İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12'sinde çalışmalar tamamlanmış olup 5 binada çalışmalara devam edilmektedir.
883 kişi taburcu edildi, 147 kişinin tedavisi sürüyor.
İZMİR DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
SAKOM'dan alınan bilgilere göre, İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 102'e yükseldiği açıklandı.
Depremde toplam 1026 kişinin yaralandığı bildirildi.
İZMİR DEPREMİNDE ÖLENLERİN İSİMLERİ
Cuma günü yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlardan ismi belirlenenler:
Ferhat Duman, Ferda Murat Duman, Ekrem Özgür Duman, İpek Şirin, Hüsnü Kırabalı, Kenan Yeşiloğlu, Rabia Uzun, Hayati Uzun, Abdülkerim Uzun, Mahir Tahirler, Nazmiye Doğrayan, Burcu Yüksel, Dila Yüksel, Ege Ilgaz Yüksel, Umut Perinçek, Buse Demir, Birgül Pandal, Fatma Erçetin, Fatma Öztemel Öztürk, Hasena Argüder, Elif İnan, Melih Dağbaşı, Sadık Keleş, Onur Karakoç, Serhat Er, Arda Baran Demir, Nebiye Tekin, Fatma Öztürk, Ali Kaygusuz, Alp Cengiz, Özlem Yağcı, Fatma Laika Erçetin, Halil Berk Öztürk, Özlem Küçük, Nilüfer Daloğlu, Asya Daloğlu, Özkan Nayman, Fatma Nihal Nayman, Ayşe Melahat Köse, Beril Gidiş, Kader Aksöğütlü, Necmiye Çitim, Belkıs Onat, Çiğdem Onat Gümüşel, Rüzgar Gümüşel, Fikret Köken, Aysel Okan, Çınar Ünlü, Ünal Eren, Fatih Ağar, Ali Bildirici, Feryal Özge Tekin, Ömer Yiğit Tekin, Mert Küçükyumuk, Eda Küçükyumuk, Ateş Küçükyumuk, Aynur Gidiş, Şahide Kozalı, Melek Beykız Okat, Süheyla Erdönmez, Barlas Dal, Fadime Ateş, Dilcan Uzun, Halil Aşkın, Nevin Aşkın, Çağrı Bayat, Elif Bayat, Zeynep Bayat, Makbule Ayçiçek, Arife Yücel, Diren Yücel, Lena Yücel, Vera Yücel, Feda Yücel, Kamil Baştoklu, Türkan Baştoklu, Deniz Şiirsel Öztürkmen, Asiye Öztürk, Kenan Öztürk, Uğur Öztürk, Ramazan Ateş, Halil Haktanır, Nebahat Haktanır, Gökhan Üge, Ayşe Tanış, Hüseyin Tanış, Tevhide Akkuş, Çınar Akgündüz, Sayla Akgündüz
DOĞANLAR APARTMANI'NDA ÇALIŞMALAR SONA ERDİ: 17 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
İzmir'de meydana gelen deprem felaketinde enkaza dönen Doğanlar Apartmanı'ndan cansız bedeni çıkartılan Seda Dinçer'in ardından çalışmalar sonlandırıldı.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazındaki çalışmalar sonlandırıldı. Çöken binanın altında son olarak 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşılmasının ardından ekipler arama çalışmalarını bitirdi. Seda'yı tanıyanlar üzüntülerini sosyal medyada dile getirdi. Çalışmalar sırasında yan binanın da çökme riski taşıyabileceğini değerlendiren arama kurtarma ekipleri, içeride kimsenin kalmadığına emin olduktan sonra dinlenmeye çekildi.
Aynı binadan bu sabah 65. saatte 3 yaşındaki Elif sağ olarak çıkartılmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Doğanlar Apartmanı'nın enkazından toplam 15 kişi sağ, 17 kişi ölü olmak üzere toplam 32 kişi çıkartılmıştı.
2 DİŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında yapılan arama çalışmalarında diş hekimleri Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Taner ve Doğan'ın ellerinde tıbbi eldiven olduğu belirtildi.
Merkez üssü Ege Denizi'nde, Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bayraklı ilçesi Manavkuyu´daki Rıza Bey Apartmanı´nın enkazında yapılan çalışmalarda bugün saat 07.00'de 2 kadının cansız bedenlerine ulaşıldı. Ellerinde tıbbi eldiven bulunan kişilerin binanın birinci katında bulunan özel diş kliniğindeki diş hekimleri Aslı Taner ve Zarife Doğan'a ait olduğu belirlendi.
Diş hekimlerinin cenazeleri ambulansla, Ege Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Enkaz alanında umutlu bekleyişlerini sürdüren kadınlardan birinin, cansız bedenlerin çıkarılması sırasında 'Kızım' diye feryat ettiği duyuldu.
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