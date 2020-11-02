Türkiye-İran sınırına güvenlik duvarı

Türkiye-İran sınır hattı boyunca örülen duvarların sonuna gelindi. Türkiye-İran sınır hattında son yıllarda artış gösteren insan kaçakçılığı ve sınır güvenliği ihlalleri sürekli tepkiye yol açmıştı. Hem insan kaçakçılığı hem sınır güvenliği ihlalleri için yapılan güvenlik duvarında sona gelindi. Sınırda yapılan gece görüş, termal ve sensörlü kameralar sayesinde ise olağanüstü durumların hemen önüne geçilmesi sağlanacak. Sınır boyunca uzanan güvenlik duvarının yanında yapılan yol ile de sınır güvenliği 24 saat kontrol edilecek.

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