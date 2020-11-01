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Başkan Erdoğan Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Başkan ve Genel Başkanı , ziyaret etti.

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Giriş Tarihi: 01.11.2020 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020
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Başkan Erdoğan Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Başkan Erdoğan, Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni'nin ardından Büyükşehir Belediyesine geçti.

Başkan Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile görüştü.

Ziyaretin ardından Başkan Erdoğan, kentten ayrılmak üzere Samsun Çarşamba Havaalanı'na hareket etti.

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Son dakika: Başkan Erdoğan Samsun-Sivas Demiryolu Hattı açılış töreninde SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN SAMSUN-SİVAS DEMİRYOLU HATTI AÇILIŞ TÖRENİNDE

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