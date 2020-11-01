Başkan Erdoğan Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
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Başkan Erdoğan, Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni'nin ardından Büyükşehir Belediyesine geçti.
Başkan Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile görüştü.
Ziyaretin ardından Başkan Erdoğan, kentten ayrılmak üzere Samsun Çarşamba Havaalanı'na hareket etti.
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