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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan koronavirüs açıklaması

Son dakika haberleri... Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra tedavi görmeye başlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, son durumunu resmi Twitter hesabından paylaştı. Son aşamaya gelindiğini belirten Sözcü Kalın yaptığı açıklamada, "Şu anda gayet iyiyim hamdolsun" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 31.10.2020 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020
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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan koronavirüs açıklaması

Koronavirüs salgınına yakalanan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, son durumu hakkında bilgi verdi. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Kalın, "Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun." ifadelerine yer verdi.

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