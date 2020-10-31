Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan koronavirüs açıklaması
Son dakika haberleri... Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra tedavi görmeye başlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, son durumunu resmi Twitter hesabından paylaştı. Son aşamaya gelindiğini belirten Sözcü Kalın yaptığı açıklamada, "Şu anda gayet iyiyim hamdolsun" ifadelerine yer verdi.
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Koronavirüs salgınına yakalanan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, son durumu hakkında bilgi verdi. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Kalın, "Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun." ifadelerine yer verdi.
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