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Meteorolojiden sağanak yağmur uyarısı

Kış aylarının gelmesiyle yurt genelindeki yağmurlar her geçen gün artıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında yaşayan vatandaşlara sağanak uyarısı yaptı.

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Giriş Tarihi: 31.10.2020 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020
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Meteorolojiden sağanak yağmur uyarısı

Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun, Ordu, Tokat, Kayseri, Sivas ve Elazığ çevreleri ile Hatay kıyı kesiminde ise yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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