Meteorolojiden sağanak yağmur uyarısı

Öte yandan, Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun, Ordu, Tokat, Kayseri, Sivas ve Elazığ çevreleri ile Hatay kıyı kesiminde ise yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.