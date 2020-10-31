Karabük'te koronavirüs tedbirleri kapsamında doğum günü ve bebek partileri yasaklandı
Türkiye'deki koronavirüs salgınının tekrar artmasıyla birlikte il bazında yeni tedbirler alınıyor. Karabük'te de koronavirüs tedbirleri kapsamında restoran, kafetarya, otel gibi mekanlarda toplu halde yapılan doğum günü ve bebek partileri yasaklandı. Bu tarz partiler son yıllarda Instagram'da ünlü olan isimlerin sıkça katılım gösterdiği etkinlikler olarak biliniyor.
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DOĞUM GÜNÜ VE BEBEK PARTİLERİ ARTIK YASAK
Karabük İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulu, koronavirüs vakalarında yurt genelinde yaşanan artış nedeniyle ek tedbirler aldı.
DOĞUM GÜNÜ VE BEBEK PARTİLERİ ARTIK YASAK
Bu kapsamda kent genelinde restoran, kafeterya, otel gibi açık ve kapalı alanlarda toplu halde doğum günü ile bebek partisi yapılmasını yasakladı.
Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada daha önce kına, düğün, sünnet düğünü, nişan gibi etkinliklere getirilen kısıtlamaya eklenen yasağa uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanıp, Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında adli işlem yapılacağı ifade edildi.
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