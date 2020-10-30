Son dakika | MSB'den İzmir'deki depremle ilgili flaş açıklama: 2 helikopter bölgeye gönderildi
MSB: "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası MSB'de kriz masası oluşturuldu. TSK'ya ait 2 helikopter arama-kurtarma çalışmaları için görevlendirildi."
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MSB: "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası MSB'de kriz masası oluşturuldu. TSK'ya ait 2 helikopter arama-kurtarma çalışmaları için görevlendirildi."
MSB: "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası MSB'de kriz masası oluşturuldu. TSK'ya ait 2 helikopter arama-kurtarma çalışmaları için görevlendirildi."
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