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Son dakika | MSB'den İzmir'deki depremle ilgili flaş açıklama: 2 helikopter bölgeye gönderildi

: "'de meydana gelen sonrası MSB'de kriz masası oluşturuldu. 'ya ait 2 helikopter arama-kurtarma çalışmaları için görevlendirildi."

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Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
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Son dakika | MSB'den İzmir'deki depremle ilgili flaş açıklama: 2 helikopter bölgeye gönderildi

MSB: "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası MSB'de kriz masası oluşturuldu. TSK'ya ait 2 helikopter arama-kurtarma çalışmaları için görevlendirildi."

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