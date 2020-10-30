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Son dakika: İzmir'de şiddetli deprem! Başkan Erdoğan: Harekete geçtik

Son dakika haberi... Başkan ’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu. etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun mesajını ileten Erdoğan, "Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." dedi.

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Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
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Son dakika: İzmir'de şiddetli deprem! Başkan Erdoğan: Harekete geçtik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." ifadelerini kullandı.

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