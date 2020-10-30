Son dakika: İzmir'de şiddetli deprem! Başkan Erdoğan: Harekete geçtik
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Deprem etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun mesajını ileten Erdoğan, "Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." ifadelerini kullandı.
İzmir'de meydana gelen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 30, 2020
Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik.