Son dakika: Başkan Erdoğan Serrac ile telefonda görüştü
Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Fayiz Es-Serrac, İzmir’de meydana gelen deprem dolayısıyla Başkan Erdoğan’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Başkan Erdoğan ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ
Fayiz Es-Serrac, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
NE OLMUŞTU?
Bugün saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 13'ü 4 büyüklüğünün üzerinde 170 artçı sarsıntı yaşanmıştı. İzmir'de yaşanan depremde şu ana kadar 12 kişi hayatını kaybetti.
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