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Son dakika: Başkan Erdoğan Serrac ile telefonda görüştü

Son dakika haberi...Başkan , Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es- ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Fayiz Es-Serrac, İzmir’de meydana gelen deprem dolayısıyla Başkan Erdoğan’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan Serrac ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Fayiz Es-Serrac, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

NE OLMUŞTU?

Bugün saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 13'ü 4 büyüklüğünün üzerinde 170 artçı sarsıntı yaşanmıştı. İzmir'de yaşanan depremde şu ana kadar 12 kişi hayatını kaybetti.

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