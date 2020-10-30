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Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi

'ne bağlı ekipler, tedbirleri kapsamında araçlarına yönelik denetim yaptı. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.

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Giriş Tarihi: 30.10.2020
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Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi

Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler, , Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Ümraniye, Beşiktaş, Maltepe, Avcılar, Sarıyer, Üsküdar ilçelerinde kontrol noktalarında araçlarına yönelik denetimi yaptı.

Fatih, Bulvarı üzerinde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetlendi.



Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.

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