Yunanistan'ın gözünün önünde dalgalandı! Adaya dev Türk bayrağı

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen'in partinin Yönetim Kurulu üyeleri ile Gençlik ve Kadın Kollarının katılımıyla birlikte organize ettiği sıra dışı kutlamada, Yalıkavak Mahallesi açıklarında bulunan Büyük Kiremit Adası'na dev bir Türk bayrağı açarak güzel görüntüler oluşturdu. Yunan adalarının ve Kardak Kayalıklarının tam karşısına açtıkları dev Türk bayrağı Yunanistan adalarından bile görüldü.

BOTLARLA GİTTİLER

Botlarla denize çıkan 30 kişiden oluşan AK Parti'li etkinlik ekibinin, Kardak Kayalıklarına 600 metre mesafedeki Büyük Kiremit Adası'na çıkışı ve dev bayrağın açılması etkinliği objektiflere yansıdı. Gençlik kolları üyelerinin bazıları Türk bayrağı, bazıları ise Azerbaycan bayrağı dalgalandırdı. AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatı tarafından hazırlanan Cumhuriyet Bayramı 97. yıl kutlaması klibinin fonunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10. Yıl Nutku ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu Arif Nihat Asya'ya ait Bayrak şiirine yer verildi.

Organizasyonu denizden kendi kullandığı bot ve telsizle idare eden Başkan Gökmen, "Cumhuriyetimizin 97'nci yıl dönümünde İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarıyla kurucu irademiz Gazi Mustafa Kemal'i saygıyla anıyoruz" dedi. Gökmen, "İstiklal mücadelemizin en önemli etkeni olan ve 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı gösterdiği şanlı direnişle bir kez daha gazi unvanı alan milli iradenin en önemli günü olan Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" diyerek şunları söyledi:

"İnşallah ülkemizi 2023 hedeflerimize ulaştırdığımızda bölgemizde ve dünyada yepyeni bir dönem de başlayacak. Hayalini kurduğumuz huzurlu ve müreffeh geleceğe çok daha büyük umutlarla yürüyoruz. Cumhuriyet Bayramımızın 97. yılında Doğu Akdeniz'den başlayan 'Mavi Vatan' mücadelemizin yanına Azerbaycan'la kardeşliğimizi de ekledik.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde AK Parti Bodrum ilçe teşkilatı olarak vatanın yılmaz bekçileri olduğumuzu onur ve gururla paylaşıyoruz."

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