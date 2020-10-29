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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Fransa'daki terör saldırısını kınadı

'nın Nice kentindeki terör saldırısına tepki gösteren , "Fransız halkına başsağlığı diliyor, aşırılığa karşı topyekûn dayanışma çağrımızı yineliyorum." açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 29.10.2020
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Fransa'daki terör saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'daki terör saldırısını kınayan ve Fransız halkına başsağlığı dileyen Oktay, şunları kaydetti:

"Fransa'da gerçekleştirilen terör saldırılarını kınıyorum. Şiddet ve terör, hele ki bir ibadethanede gerçekleşiyorsa, hiçbir dini ya da ahlaki normla bağdaşmaz. Fransız halkına başsağlığı diliyor, aşırılığa karşı topyekûn dayanışma çağrımızı yineliyorum."

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