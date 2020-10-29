Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Fransa'daki terör saldırısını kınadı
Fransa'nın Nice kentindeki terör saldırısına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Fransız halkına başsağlığı diliyor, aşırılığa karşı topyekûn dayanışma çağrımızı yineliyorum." açıklamasında bulundu.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'daki terör saldırısını kınayan ve Fransız halkına başsağlığı dileyen Oktay, şunları kaydetti:
"Fransa'da gerçekleştirilen terör saldırılarını kınıyorum. Şiddet ve terör, hele ki bir ibadethanede gerçekleşiyorsa, hiçbir dini ya da ahlaki normla bağdaşmaz. Fransız halkına başsağlığı diliyor, aşırılığa karşı topyekûn dayanışma çağrımızı yineliyorum."