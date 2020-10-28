KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'u kabul etti

Tatar, 15 Kasım'da KKTC Acil Durum Hastanesi'nin açılacağını ve Kapalı Maraş'ı da ziyaret edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Bu dönemde, anavatan Türkiye ile ilişkilerimizin çok daha yoğunlaştığı ve daha çok iş birliğiyle KKTC'nin daha iyi bir noktaya taşınması için yapacağımız çalışmalar fevkalade önemlidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla sizlerin bu çalışmalar, Türkiye'nin çevrecilik ve şehircilik anlamında gösterdiği büyük başarılar inşallah KKTC'de de hayırlı işlere vesile olur." dedi.

Gelişen ve kalkınan KKTC'nin çok daha iyi günlere gideceğinden hiçbir şüphelerinin olmadığını kaydeden Tatar, KKTC'nin doğası, tarihi, kültürü ve potansiyelinin çok daha iyi bir gelecek vadettiğini söyledi.