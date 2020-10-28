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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'u kabul etti

Kuzey Türk Cumhuriyeti Ersin Tatar, Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığında Çevre ve Murat Kurum'u kabul etti. yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde Türkiye olarak yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 28.10.2020 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'u kabul etti

Tatar, 'u başkent Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığında konuk etti. Görüşmeye KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, 'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve beraberindeki heyet eşlik etti.

KAPALI MARAŞ DA ZİYARET EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, yapılan bu ziyareti çok önemsediğini kaydetti.

Hafta başında Cumhurbaşkanı 'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gittiğini hatırlatan Tatar, orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'da KKTC'yi ziyaretinin gündeme geldiğini ve 15 Kasım'ın KKTC'nin de kuruluş yıl dönümü olduğunu ifade etti.

Tatar, 15 Kasım'da KKTC Acil Durum Hastanesi'nin açılacağını ve Kapalı Maraş'ı da ziyaret edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Bu dönemde, anavatan Türkiye ile ilişkilerimizin çok daha yoğunlaştığı ve daha çok iş birliğiyle KKTC'nin daha iyi bir noktaya taşınması için yapacağımız çalışmalar fevkalade önemlidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla sizlerin bu çalışmalar, Türkiye'nin çevrecilik ve şehircilik anlamında gösterdiği büyük başarılar inşallah KKTC'de de hayırlı işlere vesile olur." dedi.

Gelişen ve kalkınan KKTC'nin çok daha iyi günlere gideceğinden hiçbir şüphelerinin olmadığını kaydeden Tatar, KKTC'nin doğası, tarihi, kültürü ve potansiyelinin çok daha iyi bir gelecek vadettiğini söyledi.

"MARAŞ GEÇMİŞTE AKDENİZ'İN EN ÖNEMLİ TURİZMİ DESTİNASYONLARINDAN BİRİYDİ"

Bakan Kurum, yeni seçilen Cumhurbaşkanı Tatar'a görevinde başarılar diledi.

KKTC'nin bugünden daha güçlü olacağını belirten Kurum, "Biz, ülkemizde hep 'güçlü şehirler, güçlü Türkiye' diyoruz. KKTC'nin güçlü olması hem KKTC'yi hem de Türkiye'yi mutlu edecektir." dedi.

Kurum, ziyaret öncesinde kapalı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tatar'ın gösterdiği irade sonucu bir bölümü açılan Kapalı Maraş'ı ziyaret ettiklerini kaydetti.

Bakan Kurum, "Maraş bölgesi, geçmişte Akdeniz'in en önemli turizm destinasyonlarından biriydi." dedi.

BAKAN KURUM: "YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Maraş'ın açılmasıyla birlikte oradaki kamu alanlarında çevre düzenlemelerinin yapılacağını belirten Kurum, bununla birlikte Maraş'ın özgürlüğünün perçinleneceğini söyledi.

Kurum, "Türkiye Cumhuriyeti olarak Türk halkının 50 yıllık mücadelesinde her zaman yanında yer aldık. O haklı mücadelenin biz de Türkiye olarak, savunucusu olduk. Sizinle başlayan dönemde inşallah bu haklı mücadelede elde edeceğimiz Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğü, iki ayrı devlet anlayışıyla bölgedeki süreci yöneteceğiz. Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde Türkiye olarak yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

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