28 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Danimarka Büyükelçisi Annan'dan Başkan Erdoğan'a güven mektubu

Danimarka Büyükelçisi Annan'dan Başkan Erdoğan'a güven mektubu

Başkan , 'nın 'nde kabul etti. Annan, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2020
ABONE OL
Danimarka Büyükelçisi Annan'dan Başkan Erdoğan'a güven mektubu

Başkan , 'nın 'ı kabul etti.

'ndeki kabulde, , Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Annan'ın eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA