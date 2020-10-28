Danimarka Büyükelçisi Annan'dan Başkan Erdoğan'a güven mektubu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Annan, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Annan, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Annan'ın eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
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