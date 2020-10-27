Son dakika: Yunanistan sınırında terör operasyonu: 13 FETÖ'cü ve 1 PKK'lı terörist yakalandı
Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut unsurları, yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 13 kişi ile PKK üyesi bir teröristi Yunanistan sınırında yakaladı.
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FETÖ'CÜ VE PKK'LI TERÖRİSTLER BİRLİKTE KAÇIYORLAR
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut unsurları, Yunanistan sınırında operasyon gerçekleştirdi. TSK'ya bağlı hudur unsurları, yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 13 kişi ile PKK üyesi bir teröristi Yunanistan sınırında yakaladı.
FETÖ'CÜ VE PKK'LI TERÖRİSTLER BİRLİKTE KAÇIYORLAR
Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerinin sınır hattındaki başarılı çalışmaları devam ediyor. Kaçak çıkışlara göz açtırmayan hudut kartalları, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 13 kişi ile PKK üyesi 1 teröristi, Yunanistan sınırında yakaladı. Teröristler yasal işlemlerin yapılması için güvenlik güçlerine teslim edildi.
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