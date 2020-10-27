Mevlid Kandili orucuna nasıl niyet edilir? Mevlid Kandili orucu kaç gün tutulur? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili, yarın kutlanacak. Müslüman alemi için özel gün dualar ile idrak edilecek. İşte, Mevlid Kandili orucuna nasıl niyet edilir? Mevlid Kandili orucu kaç gün tutulur?

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mevlid kandilinde oruç tutulur mu sorusu merak ediliyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde hem bu sorunun yanıtını hem de Mevlid kandili ile ilgili bilgileri görebilirsiniz. Mevlid Kandili'nde oruç tutma ibadetinin Kandil öncesi ve sonrasındaki iki gün oruç tutulması yönünde tavsiyeler bulunmaktadır. Dileyenler kandilde oruç tutabilirler. İşte Mevlid kandili ve oruç hakkında bilgiler.