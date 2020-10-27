İran salgında felaketi yaşıyor! Vaka ve ölüm sayılarında korkutan rekor

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 346 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 968 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

İran'da böylece salgının başından bu yana en yüksek can kaybı ve vaka sayısı kaydedilmiş oldu.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 33 bin 299'a , vaka sayısının da 581 bin 824'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 995'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 463 bin 611'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 4 milyon 786 bin 769 kişiye test yapıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Yezd, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidilmişti.

İRAN'DA KOVİD-19 NEDENİYLE OTELLERİN YÜZDE 30'U KAPANDI

İran Otelciler Birliği Başkanı Cemşid Hamzazade, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkedeki otellerin yaklaşık yüzde 30'unun kapandığını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Hamzazade, "Mevcut şartlar nedeniyle müşteri olmadığı için otellerin yaklaşık yüzde 30'u kapandı. Diğerleri ise müşterilerine özel indirimler yaparak ayakta durmaya çalışıyor." dedi.

Eylül ayının ortalarına kadar ülkede otelcilik sektörünün yaklaşık 300 milyon dolar zarar ettiğini belirten Hamzazade, "Bir süredir ülke genelinde otellerdeki doluluk oranı yüzde 20 civarında. Birçoğu elektrik ve su parasını dahi ödeyemez hale geldi. Bu nedenle oteller kapanmak durumunda kalıyor." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte, konaklama sektöründe çalışanların üçte ikisinin işsiz kaldığını dile getiren Hamzazade, sosyal güvenlik kurumunun söz konusu kişilerin işsizlik maaşlarını tam olarak ödemediğini kaydetti.

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