ABD’li gazeteci Andre Vltchek'in ölü bulunması olayında flaş gelişme!

ABD'li gazeteci Andre Vltchek (57), geçtiğimiz ay Türkiye'ye geldi. İstanbul Karaköy'de bir otel önünde VİP araçta uyuduğu sırada hayatını kaybetti. Ölümü, akıllara suikast ihtimalini getirmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma derinleştirilmiş hazırlanan otopsi raporuna göre kronik kalp ve diyabet hastalığı bulunan Andre Vltchek'in enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenmişti.

DOSYA KAPANDI

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Osman Belen tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcı Belen Adli Tıp Raporuna göre enfeksiyona bağlı olarak hayatını kaybeden Andre Vltchek hakkında yürütülen dosyaya kovuşturmaya dair yer olmadığına kararı vererek dosyayı kapattı.

ATAKAN IRMAK-SABAH

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)