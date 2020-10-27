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ABD’li gazeteci Andre Vltchek'in ölü bulunması olayında flaş gelişme!

Aracında ölü bulunan ’li gazeteci 'in ölüm nedeni ortaya çıkmış, savcılık dosyasına giren otopsi raporuna göre, Vltchek'in vücundaki enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı ABD’li gazeteci hakkında yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya takipsizlik vererek kapattı.

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Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
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ABD’li gazeteci Andre Vltchek'in ölü bulunması olayında flaş gelişme!

ABD'li gazeteci Andre Vltchek (57), geçtiğimiz ay Türkiye'ye geldi. İstanbul Karaköy'de bir otel önünde VİP araçta uyuduğu sırada hayatını kaybetti. Ölümü, akıllara suikast ihtimalini getirmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma derinleştirilmiş hazırlanan otopsi raporuna göre kronik kalp ve diyabet hastalığı bulunan Andre Vltchek'in enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenmişti.

DOSYA KAPANDI
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Osman Belen tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcı Belen Adli Tıp Raporuna göre enfeksiyona bağlı olarak hayatını kaybeden Andre Vltchek hakkında yürütülen dosyaya kovuşturmaya dair yer olmadığına kararı vererek dosyayı kapattı.

ATAKAN IRMAK-SABAH

ABDli gazeteci Andre Vltchekin otopsi sonucu belli oldu! İşte ölüm nedeni ABD'Lİ GAZETECİ ANDRE VLTCHEK'İN OTOPSİ SONUCU BELLİ OLDU! İŞTE ÖLÜM NEDENİ

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