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Son dakika: HDP eski milletvekili Demir Çelik'in PKK'lı oğlu Yoldaş Selim Çelik Hatay'da tutuklandı

Son dakika... Firari eski milletvekili 'in "Terörden Arananlar Gri Liste"de yer alan oğlu "Savaş" kod adlı , Hatay'da tutuklandı.

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Giriş Tarihi: 25.10.2020 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020
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Son dakika: HDP eski milletvekili Demir Çelik'in PKK'lı oğlu Yoldaş Selim Çelik Hatay'da tutuklandı

SON DAKİKA HABERİ: Hatay Amanoslar'daki operasyonda sağ yakalanan, yurt dışında kaçak bulunan eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı ve 24. Dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in "Terörden Arananlar Listesi"nde "Gri Kategori"de yer alan oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik tutuklandı.

Hatay Amanoslar'da keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden güvenlik korucularının operasyonu sonucu sağ yakalanan Çelik'in Hatay İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Firari HDP eski milletvekili Demir Çelikin PKKlı oğlu Yoldaş Selim Çelik Hatayda tutuklandı FİRARİ HDP ESKİ MİLLETVEKİLİ DEMİR ÇELİK'İN PKK'LI OĞLU YOLDAŞ SELİM ÇELİK HATAY'DA TUTUKLANDI

Terörist Çelik, güvenlik önlemleri altında Hatay Adliyesine götürüldü.

Savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Çelik, tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, 21 Ekim'de Hatay Amanoslar'da keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden güvenlik korucularının operasyonu sonucu bir teröristin öldürüldüğünü ve bir teröristin sağ yakalandığını duyurmuş, sağ yakalanan teröristin, bir dönem Varto Belediye Başkanlığı, 2008-2010'da BDP Genel Başkanlığı ile 24. Dönem HDP Muş Milletvekilliği yapan ve halen yurt dışında kaçak olan Demir Çelik'in oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğunu açıklamıştı.

Terör Arananlar Listesi'nde Gri Kategori'de yer alan Çelik'in 2 uzun namlulu silah, bir tabanca ve çok miktarda mühimmatla yakalandığı bildirilmişti.

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